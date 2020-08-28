Eşini öldürdükten sonra polisi arayıp cinayeti itiraf etti

Yenice Mahallesi Kavakdibi Sokağı'nda bir evde yaşayan Hicazi S. (63) ile eşi Aynur S. (47) arasında boşanma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Hicazi S, bahçede bulduğu bıçakla eşi Aynur S'yi öldürdü.

Bir süre sonra polisi arayıp cinayeti itiraf eden Hicazi S, evine gelen ekiplere teslim oldu.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aynur S'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Sivrihisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.