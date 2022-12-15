Hamidollah N. (30), Merkez Karatay ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde, boşanma aşamasındaki üç çocuk annesi eşi Marziye Salehzade'yi (30), 8 Mart'ta, işlettiği kuaför dükkanında bıçaklayarak öldürdü. Elinden yaralanan sanık, tedavi için gittiği Konya Şehir Hastanesi'nde gözaltına alınıp, tutuklandı.

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