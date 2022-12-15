Konya'da, boşanma aşamasındaki karısını öldüren Afganistan uyruklu sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
Hamidollah N. (30), Merkez Karatay ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde, boşanma aşamasındaki üç çocuk annesi eşi Marziye Salehzade'yi (30), 8 Mart'ta, işlettiği kuaför dükkanında bıçaklayarak öldürdü. Elinden yaralanan sanık, tedavi için gittiği Konya Şehir Hastanesi'nde gözaltına alınıp, tutuklandı.
DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI
Cinayetin ardından açılan davanın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına, tutuklu sanık Hamidollah N. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, sanık avukatı salonda hazır bulundu.
SAVUNMALARINI TEKRAR EDİP, TAHLİYE İSTEDİ
Karar öncesi söz verilen Hamidollah N, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Çocuklarım mağdur durumda, tahliyemi talep ediyorum" ifadesini kullandı.
MAHKEME "İYİ HAL İNDİRİMİ" UYGULAMADI
Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, haksız tahrik indiriminin uygulanmamasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.