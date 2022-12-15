Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da eşini katleden Afgan kocanın cezası belli oldu! - En son haberler

Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla katleden kocanın cezası belli oldu

Konya'da, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Afganistan uyruklu sanığın cezası belli oldu. Mahkeme, sanığın cezasında "haksız tahrik indirimi" uygulamadı

Giriş: 15.12.2022 - 14:26 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da eşini katleden Afgan kocanın cezası belli oldu! - En son haberler
AA

Konya'da, boşanma aşamasındaki karısını öldüren Afganistan uyruklu sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Hamidollah N. (30), Merkez Karatay ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde, boşanma aşamasındaki üç çocuk annesi eşi Marziye Salehzade'yi (30), 8 Mart'ta, işlettiği kuaför dükkanında bıçaklayarak öldürdü. Elinden yaralanan sanık, tedavi için gittiği Konya Şehir Hastanesi'nde gözaltına alınıp, tutuklandı.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI

Cinayetin ardından açılan davanın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına, tutuklu sanık Hamidollah N. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, sanık avukatı salonda hazır bulundu.

SAVUNMALARINI TEKRAR EDİP, TAHLİYE İSTEDİ

Karar öncesi söz verilen Hamidollah N, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Çocuklarım mağdur durumda, tahliyemi talep ediyorum" ifadesini kullandı.

MAHKEME "İYİ HAL İNDİRİMİ" UYGULAMADI

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, haksız tahrik indiriminin uygulanmamasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İzmir'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
İzmir'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
Karşıya geçmek isterken otomobil çarptı: 1 ölü
Karşıya geçmek isterken otomobil çarptı: 1 ölü
Zelenskiy'den Donbas açıklaması
Zelenskiy'den Donbas açıklaması
Hollanda'da 1 ton 279 kilogram kokain ele geçirildi
Hollanda'da 1 ton 279 kilogram kokain ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.