Eşini iç savaşta kaybeden Afgan kadının çocuklarıyla zorlu yaşam mücadelesi

AA

Tahere Ahmedi yaptığı açıklamada, Afganistan'da savaşa rağmen hayatlarının çok güzel geçtiğini ve hemşirelik yaptığını söyledi.

Kocasının bombalı saldırıda hayatını kaybetmesiyle Afganistan'da hayatlarını devam ettiremediklerini ifade eden Ahmedi, şöyle konuştu:"Kocam işe giderken bomba patlamıştı. Taliban her zaman bizi tehdit ediyordu. Birkaç tane tehdit mektubu da aldım. Mektuplarda 'Biz sizi de öldüreceğiz, kocanız devlet memurudur' yazıyordu. Bu yüzden ben de çok korktum ve karar verip çocuklarımla kaçtım. İran üzerinden yürüyerek buraya geldim. 8 yıldır çocuklarımla Ağrı'dayız. Çocuklarım burada okula gidiyor, çok memnunlar. Türkiye devleti bize çok iyi bakıyor."

'KIZILAY HAFTA BOYUNCA YEMEK VERİYOR'

AA'nın haberine göre Ahmedi, Türkiye'de insanların sıcakkanlı ve yardımsever olduğunu belirterek, devletin kendilerine çok yardımcı olduğunu dile getirdi.

Her şeye rağmen çocuklarına sahip çıkıp zorluklara göğüs gererek onları büyüttüğünü ifade eden Ahmedi, "Ana dilim olan Darice ile Farsça, Türkçe ve İngilizceyi iyi biliyorum. Kürtçe de biliyorum ama çeviremiyorum. Aynı zamanda ülkemde hemşireydim. Herkes kendi ülkesini, toprağını ve yuvasını özler. Afganların hepsi böyle, hepimiz özlüyoruz. Kızılay hafta boyunca bize yemek veriyor." diye konuştu.

Ahmedi, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.