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Kayseri'de eşini darptan yargılanan kadına para cezası

Kayseri'de tartıştığı eşi M.D.'yi darbettiği gerekçesiyle hakkında "basit yaralama" suçundan dava açılan tutuksuz sanık Sevil D., para cezasına çarptırıldı

Giriş: 23.12.2022 - 16:22 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'de eşini darptan yargılanan kadına para cezası - Güncel haberler
DHA

Kayseri'de, tartıştığı eşi M.D.'yi darptan yargılanan Sevil D.'nin cezası belli oldu.

Olay, 27 Mart'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.D. ile eşi Sevil D. aile meseleleri nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sevil D., eşi M.D.'yi darbetti. Şikâyet sonrası tamamlanan soruşturmada Sevil D. hakkında "basit yaralama" suçundan dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına; tutuksuz sanık Sevil D. ile şikâyetçi eşi M.D. ve taraf avukatları katıldı.

"KENDİSİNİ DARBETMEDİM, SUÇSUZUM"

Suçlamaları kabul etmeyen Sevil D., "Eşim sinir krizi geçirerek, kendini öldürmeye kalktı. 'Beni sevmiyorsan kendimi öldüreceğim' dedi. Ben de KADES uygulaması ile polis çağırdım. Bir yıldır ayrı yaşıyorduk. Kendisini darbetmedim, suçsuzum" dedi.

MAHKEMEDEN PARA CEASI KARARI

M.D. ise "Beni darbetti, şikâyetçiyim" diyerek şikâyetini yineledi. Mahkeme hakimi, Sevil D.'yi "basit yaralama" suçundan 112 adli gün karşılığı 2 bin 240 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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