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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini bıçaklayan koca yakalandı

        İstanbul'da eşini bıçaklayan koca yakalandı

        İstanbul'da dün meydana gelen olayda tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli yakalandı. Şüpheli bir rezidansta olayda kullanılan bıçakla gözaltına alınırken, hastanede tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 19:43 Güncelleme: 18.12.2023 - 19:44
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        Eşini bıçaklayan koca yakalandı
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        İstanbul'da tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi'ndeki dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, evde Y.Ç. henüz belirlenemeyen nedenle karısı R.Ç. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ç., bıçakla eşini yaraladı.

        AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

        Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan R.Ç. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        REZİDANSTA BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI

        Polis ekipleri, şüpheliyi Gökevler Mahallesi'nde bir rezidansta olayda kullanılan bıçakla yakaladı. Şüpheli Y.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI

        Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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