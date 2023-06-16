Eşini bıçaklayan koca, karne töreninde yakalandı

İHA

Bursa'da eşini bıçakladıktan sonra kaçan şüpheli Ümit Ü., kızının karne törenine yakalandı.

İHA'nın haberine göre olay, 3 gün önce saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Türker Sokak'ta meydana geldi. Ümit Ü., boşanma aşamasında olduğu eşi Yasemin Ü. ile barışmak için buluştu. Çift arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ümit Ü. yanındaki bıçakla eşini bıçakladı.

Yasemin Ü. kanlar içerisinde yere yığılırken, Ümit Ü. otomobiline binerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yasemin Ü., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Firari olan Ümit Ü., Kemalpaşa mahallesinde Altı Eylül Ortaokulu'nda eğitim gören kızının karne törenine geldi. Polis ekipleri, okul girişinde şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinden kuru sıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.