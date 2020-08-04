Eşini av tüfeğiyle yaralayan kişi intihar etti - MANİSA

Gökkaya Mahallesi'nde yaşayan Halil Tetik (79),tartıştığı eşi Necla Tetik'i (76) av tüfeğiyle boynundan yaraladıktan sonra aynı silahla başına ateş etti.Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.Sağlık ekiplerince Halil Tetik'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.Ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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