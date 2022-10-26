Eşini 8 kurşunla sakat bırakan sanığa 14 yıl hapis

Olay, 29 Aralık 2020'de Camiişerif Mahallesi'nde meydana geldi. İşe giden 2 çocuk annesi Derya Demir, boşanma davası açıp ayrı yaşadığı Şerif Aksoy'un silahlı saldırısına uğradı. Sağ ve sol bacağına 8 kurşun isabet eden Demir, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gün yoğun bakımda kalan ve 4 ameliyat olan Demir, tedavisinin ardından taburcu oldu. Kaçtığı Adana'da yakalanan Şerif Aksoy, tutuklanıp, cezaevine kondu.

Çift bu süreçte boşanırken, Şerif Aksoy hakkında dava açıldı. Önceki duruşmada sanık Aksoy hakkında mütalaa verildi. Hakkında "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açılan Aksoy'un 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Davanın son duruşmasında karar çıktı. Sanık Aksoy'a 'eşe karşı silahla kasten yaralama' suçundan 8 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 5 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, cezada indirim uygulamadı.