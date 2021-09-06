Eşine sinirlendi, faciadan dönüldü!

İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, tartıştığı eşine sinirlenen bir kişi, gece saatlerinde oturduğu evin kapılarını kilitleyerek ateşe verdi. Binada oturan onlarca kişi ölümden döndü.

Olay, saat 22.30'da Esenyurt Örnek Mahallesi 1550. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın üçüncü katında yaşayan ve eşi ile sorunları olan koca, yine eşine sinirlenip evi ateşe verdi. Apartmandan alevlerin yükseldiğini gören komşular durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk yangını söndürdü. Bütün binayı tehlikeye sokan öfkeli koca ise, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

'EVİNİ KASITLI KENDİSİ YAKMIŞ'

Apartmanda yaşayan ve yangından dolayı yakınları yaralanan Gökhan Çeleng, "Yangın alt komşumuzun ailevi sorunlarından dolayı meydana çıktı. Eşi ile arası kötüydü daha önce de arabasını falan yakmıştı buradaki komşularımıza da evi yakacağım diye söylemiş daha önce defalarca kez zaten hanımı satmak istiyordu müsaade etmiyordu satmasına yangının çıkış sebebini gören komşularımız da var onlarda söylüyorlar evini kasıtlı şekilde kendisi yakmış" dedi.

'BİZ DE SONRADAN KURTULDUK'

Evi ateşe veren komşularından şikayetçi olduklarını söyleyen Çeleng, "Kapıyı da kilitlemiş içeriden. Kendisi çoğunlukla evde olmazdı ama şuanda kendisi de hastanede tedavi altında ve baygın haldeymiş onu öğrendik. Biz de son anda kurtulduk diyebiliriz müdahale etmeye çalıştık ama önce eşimi ve çocuklarımı kurtardım daha sonra gazı ve sigortayı kapattım. Dumandan kayınvalidem ve annesi etkilendi” şeklinde konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.