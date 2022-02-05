Eşine şiddetle suçlanan Peru Başbakanı görevden alındı

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Peru'da başbakanlık koltuğuna 3 gün önce oturan Hector Valer Pinto'nun görevi kısa sürdü. Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, eşine şiddet uyguladığının ortaya çıkmasının ardından Başbakan Pinto'yu görevinden aldı.

Castillo yaptığı açıklamada, "Kabineyi yeniden düzenlemeye karar verdim" dedi. Dışişleri Bakanı Cesar Landa ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu hizmeti, yetkililerin bu tür suçlamalardan arınmış olmasını gerektirir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Peru’nun yeni Başbakanı Pinto'nun göreve başladığının ertesi gününde aile içi şiddet uyguladığı iddiaları gündeme gelmişti. Yerel basın Pinto'nun 2017 yılında Peru Aile Mahkemesi tarafından eşi Ana Maria Montoya'ya fiziksel şiddet suçundan aldığı uzaklaştırma cezasına ilişkin belgeleri yayınlanmış, mahkeme kararında Valer’in karısının dayak yediği için aldığı sağlık raporunun kabul edildiği dikkat çekmişti.

Valer’in aile içi şiddet suçlamasıyla yargılandığı mahkemede, eşi Montoya lehine koruyucu önlem kararı alındığı, Valer'in geçen yıl ölen eşine karşı şiddet veya taciz teşkil eden herhangi bir davranışta bulunması durumunda ise cezasının arttırılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Mahkemede, Sulh hakimi tarafından rapor edilen şiddetten, kızının fiziksel olarak etkilenip etkilenmediğini belirleyecek kanıt bulunmadığını göz önünde bulundurularak kızına karşı koruma tedbiri kararı verilmesinin reddedildiği belirtilmişti.

Valer ise ailesine şiddet uyguladığını reddetmiş ve hiçbir zaman mahkum edilmediğini ifade etmişti. Valer, mahkeme belgelerinin ortaya çıkmasının ardından muhalefetin yoğun baskısına maruz kalmıştı.