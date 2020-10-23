Eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan kocaya dava

AA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, evli olan sanık Mert Akın ile Eda Akın'ın olay tarihinde evlerindeyken tartıştığı, bu sırasında, Mert Akın'ın müşteki olan eşini, vücudunun her tarafına vurarak yaraladığı, elindeki telefonu zorla alarak nitelikli yağma suçunu işlediği ve küfürler ettiği anlatıldı.

Mert Akın'ın daha sonra mutfağa götürdüğü eşinin ayak bileğini, ocakta ısıttığı bıçakla yaktığı aktarılan iddianamede, sanığın daha sonra eşini yatak odasına götürerek zorla cinsel saldırıda bulunduğu, bıçağı tekrar ısıtarak eşinin vücudunun çeşitli yerlerini kızgın bıçakla dağladığı, müşteki Eda Akın'ın ise bu sırada çığlıklar atarak eşine yapmaması için yalvardığı belirtildi.

Sanık Mert Akın'ın daha sonra eşini eve kilitleyerek çıktığı, 1 saat sonra geldiğinde ise tekrar eşine hakaret içeren sözler söylediği ifade edilen iddianamede, sanığın bıçağı defalarca ısıtıp Eda Akın'ı yaralamasının eşinin üzerinde korkunç etki bıraktığı, bu şekilde eşe karşı eziyet suçunu işlediği kaydedildi.

İddianamede, sanık Mert Akın'ın üzerine atılı "nitelikli yağma", "nitelikli cinsel saldırı", "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eşe karşı eziyet", "eşini kasten yaralama", "hakaret" ve "bıçakla tehdit" suçlarını ağır şekilde işlediği gerekçesiyle en üst hadden ceza verilmesi gerektiği belirtilerek, sanığın bu suçlardan 23 yıl 5 aydan, 75 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Mert Akın'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.