Sancaktepe’de karısı E.A.’yı(28) çocuklarının gözünün önünde darp ettiği ve ısıtılmış bıçakla işkence yaptığı iddia edilen M.A., Kahramanmaraş’ta yakalanarak gözaltına alınmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli M.A.’nın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile ifadesi alındı.
"ÇOCUKLAR YANIMIZDAYDI O YÜZDEN ŞİDDETLE VURMADIM"
Şüpheli M.A. savcılıktaki ifadesinde E.A. ile 5 senedir evli olduklarını ve 2 çocuklarının bulunduğunu söyleyerek eşine şiddet uygulamadığını savundu.
Eşinin kendisini aldattığını iddia ederek eşinin telefonuna gelen mesajlarla ilgili tartıştıklarını söyleyen şüpheli, “O kafama oklavayla vurdu. Ben kendisini elimle darp ettim. Kesinlikle kesici bir alet kullanmadım. Benim eşime vurmam sonucu onda herhangi bir iz bırakması mümkün değildir, asla o şiddetle vurmadım. Çünkü çocuklar yanımızdaydı o yüzden şiddetle vurmadım” diye konuştu. Daha sonra arkadaşıyla çıktığını ve eve geldiğinde eşinde yanıkların olduğunu gördüğünü söyleyen şüpheli M.A., “Eşime hastaneye gideceği gün benim götürebileceğimi söyledim. Kabul etmedi, ‘arkadaşlarım götürür’ dedi” diye konuştu.
"EŞİMİ KİM, NEDEN BU HALE GETİRDİ BİLMİYORUM"
Suçlamayı kabul etmediğini söyleyen şüpheli, “Kesinlikle eşime bıçakla yaralama uygulamadım, tehdit etmedim. Eşimi kim, neden o hale getirdi bilmiyorum. Küçük çocuklarımın yanında bu şekilde eylemlerde bulunmam söz konusu olamaz. Afşin’e dün İstanbul’dan uçakla geldim. Yaşananlardan utandığım için İstanbul’da kalmak istemedim. Eğer eşime işkence yapmış olsaydım olay günü kaçardım” dedi.
"EŞİME ZARAR VERMEDİM, SUÇSUZUM"
Şüpheli M.A.mahkemedeki ifadesinde ise, “Eşimin yaralanmasını ben gerçekleştirmedim. Eşimin annemle whatsapptaki telefon görüşmesinde ben evde yokken eylemi kendi kendine gerçekleştirdiğine dair mesajları bulunmaktadır. Telefon incelendiğinde benim böyle bir şey yapmadığım ortaya çıkacaktır. Eşim beni aldattığını kabul etmektedir. Ben Jandarmaya kendim teslim oldum. Kaçmadım, ben eşimi yaralamış olsam bende de yaralanmaya ilişkin izler olurdu. Ben kendime ve eve zarar verdim. Eşime zarar vermedim, suçsuzum” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.
TUTUKLANDI
İfade işlemleri tamamlanan şüpheli M.A., “yaralama” ve “eşe karşı eziyet” suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi ve delil bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!