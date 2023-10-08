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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşine iğne yapan hemşireye saldırmıştı! Bakan Koca yeni gelişmeyi duyurdu

        Eşine iğne yapan hemşireye saldırmıştı! Bakan Koca yeni gelişmeyi duyurdu

        Şanlıurfa'da Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin acil servisinde hasta eşine iğne yapan hemşire Mehmet Şah Bilge'ye saldırıp, burnunu kıran Kadir Fatih S. hakkında yeni gelişme yaşandı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Şu an firari olan saldırgan aranmaktadır. En kısa zamanda cezasını çekmeye başlayacağına inanıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 21:21 Güncelleme: 08.10.2023 - 21:23
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        Eşine iğne yapan hemşireye saldırmıştı! Bakan Koca yeni gelişmeyi duyurdu
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        witter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli erkek hemşire arkadaşımıza şiddet uygulayan, önce hakkında tutuksuz yargılama kararı verilen saldırgan hakkında, savcılığın tutuklu yargılama talebi üzerine bu yönde karar çıkmıştır. Şu an firari olan saldırgan aranmaktadır. En kısa zamanda cezasını çekmeye başlayacağına inanıyoruz." dedi.

        NE OLMUŞTU?

        Olay, 6 Ekim'de Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; rahatsızlanan kadın hastaya, acil serviste görevli erkek hemşire Mehmet Şah Bilge iğne yaptı. Bu sırada çıkan tartışmada Kadir Fatih S., erkek hemşirenin yüzüne yumruk attı.

        Erkek hemşire yere yığılırken, saldırgan gözaltına alındı. Burnu kırılan Mehmet Şah Bilge ise tedaviye alındı.

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        'PERDENİN DIŞINA ÇIKARMAM ZORUNA MI GİTTİ'

        ​Emniyetteki ifadesinde, pişman olduğunu belirten Kadir Fatih S., "Eşim iğnesinin yapılması için perde ile dizayn edilen alandaki yatağa uzandı. Bu sırada içeriye erkek hemşire geldi ve benden perdenin dışına çıkmamı istedi. Ben de çıktım, iğne yapıldıktan sonra hemşire bana bakarak, 'Seni perdenin dışına çıkarmam zoruna mı gitti?' dedi. Bu söz üzerine kendimi kaybederek, ona saldırdım. Hem eşimin hastalığı hem de hemşirenin o sözleri yüzünden kendimi kaybettim. Yaşanan bu olaydan dolayı pişmanım" dedi.

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