Ankara'da kocasının bıçaklı saldırısına uğrayan kadın, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

AA'nın haberine göre, Sincan ilçesi Temelli semtinde yaşayan S.A., kocası M.A. ile çarşıda ailevi problemler nedeniyle tartışmaya başladı. S.A., kocası M.A.'nın bıçakla saldırması üzerine yakınındaki bir terzi dükkanına sığınarak kapıyı kilitledi. Terzi dükkanına girmeye çalışan M.A. kendisini engellemek isteyen arkadaşı P.S.'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A.'ya elindeki bıçağı bırakarak teslim olması uyarısında bulundu. Jandarma ekipleri, uyarıları dikkate almayan M.A.'yı ayağından silahla vurarak etkisiz hale getirdi. P.S. ve gözaltına alınan M.A. hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle olaydan yara almadan kurtulan S.A. koruma altına alındı.