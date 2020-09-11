Eşinden korkup kaçan kadın ve arkadaşının balkondan atlayarak ölümü davası

AA

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hüseyin Kurt ve Engin Cuğ ile tarafların avukatları katıldı. Maktuller Aykut Demirtuğ ve Zeynep Kurt'un aileleri de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Hüseyin Kurt, eve gittiğinde eşinin kapıyı 2-3 dakika sonra açtığını belirterek, çocuklarıyla ilgilendikten sonra eşiyle bir süre mutfakta oturduğunu, yorgun olduğu için bir süre yatak odasında uzandığını, sonra eşiyle birlikte mutfakta kahve içtiklerini, montundan puroyu almak için gardırobu açtığında içeride, üzerinde sadece iç çamaşırı olan Aykut Demirtuğ'u gördüğünü anlattı.

Bu kişiyle aralarında arbede yaşandığını, yatak odasından çıkarak kapıyı kilitlediğini ifade eden Kurt, eşinin de sonradan balkon camından yatak odasına geçtiğini söyledi.

Kurt, kendisinin ve eşinin erkek kardeşine haber verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kardeşimin arkadaşı Engin Cuğ geldi. Eşimi bir başkasıyla yakaladığımı söyledim. Bu esnada balkonda gürültü duyduk. Engin Cuğ balkona yöneldi, 'Dur yapma Zeynep' dedi. Ben balkona çıktığımda eşimin bağırma sesini duydum. Bu esnada balkon demirinin üzerinden Aykut'un atladığını gördüm. Aykut Demirtuğ'u daha önce kayınpederimin evinde gördüm. Bir samimiyetim yoktu. Olaydan 15 gün önce Aykut ile eşimin mesajlaşmalarını görmüştüm. Olay anında polisi aramak aklıma gelmedi. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum."

Tutuksuz sanık Engin Cuğ da arkadaşı Taylan Kurt'un söylemesi üzerine eve gittiğini belirterek, "Ev bana 15 metre uzaklıkta. Aşağıdan zile bastım. Hüseyin kapıda beni bekliyordu. Bana 'Evde erkek yakaladım, odaya kilitledim.' dedi. O sırada balkondan sesler geliyordu. Balkona gittiğimde Zeynep balkondan sarkmış vaziyetteydi. Erkek olan şahıs da demirliklerin üzerindeydi. Zeynep'e 'Sıkı tutun, seni yukarı çekeyim.' dedim, ancak bir anda gözden kayboldu. Zeynep'in o esnada 'Atla atla' dediğini duydum. Birkaç saniye sonra erkek şahıs da atladı. Her şey çok kısa sürede oldu. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

- Müştekiler sanıklardan şikayetçi oldu

Maktul Zeynep Kurt'un annesi müşteki Güldane Doğan, olaydan 15 dakika önce kızıyla görüntülü olarak telefonda görüştüğünü belirterek, kendisini arayan oğlunun durumu haber verdiğini, olay yerine gittiğinde de kızını yerde yatarken gördüğünü söyledi. Güldane Doğan, sanıklardan şikayetçi oldu.

Maktul Zeynep Kurt'un babası Erdem Doğan da "Olay günü damadım aradı 'Baba yetiş, Zeynep ile Aykut kendini balkondan atıyor.' dedi. Olay yerine gittiğimde kızım yerde yatıyordu. Şikayetçiyim." şeklinde konuştu.

Maktul Aykut Demirtuğ'un babası Ahmet Demirtuğ da sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Sanıkların silahlı ve bıçaklı olduğunu görenler var. Bu kişiler dışarıda olduğu için tanıklık yapmıyorlar. Duruşmaya getiremiyorum. Sanıkların tutuklanmasını talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de maktul Zeynep Kurt ile sanık Hüseyin Kurt'un evli ve iki çocukları olduğu, diğer maktul Aykut Demirtuğ'un ise Zeynep Kurt'un anne ve babasıyla aynı mahallede ikamet ettiği, ailelerin görüştüğü belirtildi.

Sanık Hüseyin Kurt'un, eşinin telefonunda maktullerin mesajlaşmalarını gördükten sonra çift arasında anlaşmazlık başladığı kaydedilen iddianamede, maktul Kurt’un, eşine Demirtuğ ile ilişkisinin olmadığını ve bu olay nedeniyle intihar edeceğini söyleyerek evden ayrıldığı, sanığın eşini ikna ederek eve geri getirdiği, sanık ve 2 maktulün bir kafede buluşarak konuştukları, Demirtuğ'un, Zeynep Kurt ile ilişkisi olmadığını anlattığı ve sanık Kurt’un da ikna olduğu belirtildi.

Sanık Kurt'un olay tarihi olan 25 Kasım 2019'da işten erken ayrılarak evine gittiği anlatılan iddianamede, Kurt'un yatak odasındaki dolabı açtığında, Aykut Demirtuğ'un gizlenmiş olduğunu fark ettiği ve Demirtuğ ile kısa bir boğuşmadan sonra yatak odasından çıkarak kapısını kilitlediği anlatıldı.

Maktul Zeynep Kurt ile diğer maktul Demirtuğ'un odada saklandığı sırada sanığın aile bireylerini ve eşinin yakınlarını aradığı ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanıkların balkondan uzaklaşıp kolluk görevlilerine haber vermeleri halinde ölenlerin aşağıya atlamaktan vazgeçeceklerini bildikleri halde, onların kendilerini aşağıya atmaları için bulundukları yeri terk etmedikleri, ölenlerin bir süre balkon korkuluklarında bekledikten sonra sanıkların kendilerine zarar vereceklerinden emin oldukları ve az da olsa kurtulma ümidiyle kendilerini birlikte beşinci kattan aşağıya bıraktıkları anlaşılmıştır. Her iki maktule yönelik doğrudan cebir, şiddet veya tehdit uyguladıkları hususu somut delillerle ispat edilememiş olmakla birlikte, korku, kaygı ve paniğe kapılarak aşağıya atlayacaklarını ve yere düşerek öleceklerini öngördükleri halde, yakınlarında bekleyerek sonucun meydana gelmesini sağlayan her iki sanığın olası kast ile hareket ederek, olası kast ile öldürme suçunu işledikleri değerlendirilmiştir."

İddianamede, sanıklar Hüseyin Kurt ile Kurt'un telefonu üzerine eve gelen Engin Cuğ hakkında ''olası kasıtla öldürme'' suçundan 40'ar yıldan 50'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.