Gazipaşa ilçesine bağlı Koru Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti:
2 çocuk annesi H.Y., iddiaya göre kendisini telefonla arayıp taciz eden K.Ö.'yü, eşi V.Y.'nin de bulunduğu sırada eve çağırdı. Motosikletiyle gelen K.Ö., yine iddiaya göre eve girer girmez H.Y.'ye cinsel saldırıda bulundu. Koca V.Y. ise sopayla K.Ö.'yü dövmeye başladı. Karı-koca, K.Ö.'yü dövüp polisi aradı.
İhbar üzerine gelen polis, baygın halde bulduğu K.Ö. için ambulans istedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları K.Ö., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
K.Ö., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kendisini döven çiftten şikayetçi oldu. Polis tarafından ifadeleri alınan karı-koca serbest bırakıldı.
'EŞİNDEN AYRILACAKSIN, BENİMLE EVLENECEKSİN'
Yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan H.Y., "Cenazemiz vardı. Orada beni görmüş, takip etmiş, araştırmış, evimi öğrenmiş. Numaramı bulmuş. Bana mesaj attı. 'Eşinden ayrılacaksın, benimle evleneceksin' dedi. Ben 'Hayır istemiyorum' dedim. O da 'İster zorla ister gönüllü olacak. Eşine, çocuklarına zarar veririm' dedi. Daha önce eşime söyleyememiştim. 2-3 gün önce eşime söyledim, durumu açıkladım. İster istemez sinirlendi ama bana hak verdi" dedi.
'UYANINCA HANIMI TACİZ EDERKEN GÖRDÜM'
V.Y. de "Eşimi tehdit etmiş. 'Gönüllü veya gönülsüz benimle olmazsan eşini öldürürüm, çocuklarına zarar veririm, 13 yaşındaki kızını taciz ederim' demiş. Eşim önce korkusundan söyleyememiş. Bana her şeyi anlatınca ben de eşimi takip ettim. Cuma günü çarşıya gitmiştim. Öğle saatlerinde geri geldim. Rahatsız olduğum için oruçlu değildim. Yemeğimi yedim, biraz koltukta uyumuşum. Eşime daha önce 'Telefonda benimle kötü konuşmayacaksın. İstediğim şekilde mesaj atacaksın ve mesajlarımı sileceksin' demiş. Instagram'dan yazıyormuş mesajları, aramayı da oradan yapıyormuş. Yemeği yedikten sonra koltukta uyumuştum. Mesaj atmış, 2-3 defa aramış. 'Gel deyince geleceksin, görüşelim' demiş. Hanım da 'Olmaz' demiş. Ben varım diye, 'Eve geleceksin' demiş. Yatıyordum. Bir anda gürültü oldu, hanımı taciz ederken gördüm, üstü başı yırtılmış. Uyanınca ne yaptığımı bilmiyorum, elime bir cisim geçti onu vurdum. Etkisiz hale getirdim. Elini, ayağını bağladım. Polisi aradım. Polis de geldi ambulansı aradı, alıp götürdüler. Polise ifademi verdim" diye konuştu.
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