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"Eşime kadın doktor baksın" dedi! Doktorun burnunu kırdı!

İzmir'de kadın doğum asistanı doktor Furkan Balcı, eşi A.K.'ya kadın doktorun bakmasını isteyen M.A.K. tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Burnu kırılan Balcı tedaviye alınırken, saldırgan ise gözaltına alındı

Giriş: 01.12.2022 - 08:02 | Güncelleme: ABONE OL
VANDALLIK! Son dakika:
"Eşime kadın doktor baksın" dedi! Doktorun burnunu kırdı!
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DHA

İzmir'de olay, saat 14.00 sıralarında, Tepecik Kadın Doğum Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kadın doğum asistanı Furkan Balcı ile eşi A.K.'nın muayenesinde kadın doktor isteyen M.A.K. arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, DOKTORA YUMRUK ATTI

DHA'da yer alan habere göre çıkan tartışma kısa sürede büyürken M.A.K., doktor Balcı'ya yumruk attı.

DOKTORUN BURNU KIRILDI

Burnu kırılan Balcı tedaviye alınırken, hakkında şikayetçi olduğu M.A.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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