"Eşim beni aldattı, çocuklarımı da kaçırdı"

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Show Haber'den Hazan Çeliksoy'un haberine göre; İsa Öksüz "Çocuklarımın babalarının üçünün de ayrı olduğunu söylüyorlar. Nasıl dayanabilirim buna çocuklarımdan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğim" dedi, 14 yıllık evli olduğu eşinden şikayetçi oldu.

İsa Öksüz, eşinin hem kendini aldattığını hem de çocuklarını alıp kaçtığını ileri sürdü. Gözyaşları içinde yardım istedi.