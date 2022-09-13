"Eşim aldatıyor" deyip öldürmüştü! "Gururlu" katil aldatıyormuş!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde oturan Ayşe Korur (38), uzun süredir geçimsizlik yaşadığı 2 çocuğunun babası 17 yıllık eşi Gencay Korur´u (40) bir yıl önce terk edip, Ezine ilçesindeki baba evine dönerek, boşanma davası açtı.
AV TÜFEĞİYLE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
DHA'da yer alan habere göre düğünlerde çalgıcılık yapan Gencay Korur, 9 Ağustos günü saat 20.00 sıralarında, boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Gencay Korur, burada yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini vurarak öldürüp, kaçtı.
"GURURLU HİSSEDİYOR" PAYLAŞIMI
Sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Korur, polis tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandı. İfadesinde, "Olay günü eşimin yaşadığı ailesinin evine gittiğimde eşimi dışarıda telefon ile konuşurken gördüm.
"EŞİM ALDATIYOR" YALANI
Cilveli şekilde konuştuğunu duyunca sinirlenerek av tüfeğini sakladığım yerden aldım. Eşimi takip ederek evin içerisine girip kendisine ateş ettim" diyen Korur, tutuklandı.
DAHA ÖNCE EŞİNİ DEFALARCA ALDATMIŞ
Gencay Korur'un, olaydan 1 yıl önce de eşini darp ettiği, Ayşe Korur'un hayati tehlikesi olduğu için Bayramiç Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutulduğu ortaya çıktı. Gencay Korur hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlatılarak, savcılık talimatıyla o zaman gözaltına alındığı, ifadesi alındıktan sonra ise serbest bırakıldığı belirtildi.
İHANETİNİ İTİRAF ETTİ
Ayşe Korur ile 13 yıldır anlaşamadıklarını söyleyip, devamlı kavga ettiklerini belirten Gencay Korur ifadesinde, "Ayşe benimle ilgilenmiyordu. Bundan dolayı da geçmiş zamanda birçok kez aldattım. Hatta boşanma kararı aldım. Ancak çocuklarım nedeniyle boşanmaktan vazgeçtim" dediği ifade edildi.
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