Eşi ve kayınvalidesi tarafından dövülen hemşire konuştu!

DHA'da yer alan habere göre Onur İ.'nin sığındığı markete arkasından eşi Sümeyye İ. ve annesi Sultan D. de girdi. Yaşanan tartışmanın ardından Sümeyye İ. ve Sultan D., Onur İ.'ye saldırdı.

Çantasındaki anahtarı ve dizüstü bilgisayarını almaya çalışan anne ve kızı, Onur İ.'yi marketin dışına çıkarıp sokak ortasında dövdü. Sümeyye İ., annesiyle birlikte saldırılarına devam ederken, bir yandan da ‘anahtarları vermezsen seni burada geberteceğim’ diyerek tehdit etti.

Hastanede darp raporu alarak eşi ve kayınvalidesinden şikayetçi oldu. Anne ve kızı da Onur İ.’den şikayetçi oldu. Taraflar verdikleri ifadelerin ardından polis merkezinden ayrıldı.

Hemşire Onur İ., yaşananları anlattı. Eşi ve kayınvalidesi için 30 günlük uzaklaştırma kararı aldığını ifade eden Onur İ., kadına şiddete karşı olduğu içinde karşılık vermeden sadece kendisini korumaya çalıştığını söyledi.

Yaşananlara çok üzüldüğünü ifade eden Onur İ., “2020 yılı eylül ayında evlendiğim eşimden boşanmak için 10 Ocak’ta boşanma davası açtım. Boşanma davası sürecinde eşim bana sürekli tehdit ve baskı altında rahatsız ediyordu. Geçtiğimiz gün de zaten işyerine giderken hastane servisini bekliyordum. Bu sırada arkamdan biri sopayla bana vurdu. Arkamı dönüp baktığımda kayınvalidem olduğunu gördüm.

"KADINA ŞİDDETE KARŞIYIM"

Sonra markete doğru kaçmaya başladığım zaman yolda eşim bana yumruk attı. Markete kaçarken kayınvalidem ‘sapık bu sapık’ diye bağırdı. Amacı çevredekilerin tepkisiyle beni linç ettirmekti. Kendimi zar zor markete attım ve sonra zaten eşim ve kayınvalidem beni darp etti. Kadına şiddete karşı olduğum için karşılık vermedim sadece kendimi korumaya çalıştım" diye konuştu.

"ANAHTARI ALIP ANNEME ZARAR VERECEKTİ"

Olay sırasında eşinin annesiyle birlikte yaşadığı anahtarı istediğini ve kendi annesine de eşinin zarar vermeyi amaçladığını öne süren Onur İ. şunları söyledi:

“Benden anahtarı istemesinin sebebi, annem bu mahkeme sürecinde beni yalnız bırakmak istemedi. Fiziksel ve psikolojik olarak yanımda olmak istedi. Annem o gün evde yatıyordu ve eşim Sümeyye kulağıma ‘anahtarı ver annene şunu şunu yapacağım’ tarzında tehditlerde bulundu. Annemi darp etme amacıyla anahtarı benden istedi. Dizüstü bilgisayarda kişisel verilerim vardı ve daha öncesinde de zaten malıma zarar vermişti ki olayda da zaten cep telefonumu kaldırıp kırıp attığından dolayı belki maddi değerinden dolayı dizüstü bilgisayarımı da benden almaya çalıştı.

"BİR AN ÖNCE BOŞANMAK İSTİYORUM"

Bu boşanma sürecinde hem maddi hem manevi bana zarar vermek derdinde ve ben ise bir an önce boşanmak istiyorum."

"UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ"

Onur İ.’nin avukatı Edip Maltaş yaşanan olayın ardından savcılığın hemen soruşturma başlattığını belirterek, “Müvekkilin bize başvurmasından sonra 10 Ocak tarihinde biz boşanma davasını açmıştık haklı sebeplere dayanarak. Yaşanan olayda burada haklılığın ortaya çıktığını gösterdi. Bu vahim olay neticesinde savcılık incelemesini hemen başlattı. Bu dosya kapsamında da uzaklaştırma kararı da verildi. Aynı zamanda bu dosya ivedilikle boşanma dosyasına da bildirildi. Bu noktada hukuki süreç devam edecektir" dedi.

YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIMIŞTI

Onur İ.'nin sokak ortasında darp edilmesi, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, markette Onur İ.'ye saldıran anne ile kızın, sokakta saldırılarına devam ettiği, elindeki dizüstü bilgisayarı almaya çalıştıkları yer aldı. Sultan D.'nin damadı Onur İ.'nin yüzüne defalarca tekme atıp yaraladığı da görüldü. İki tarafından birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.