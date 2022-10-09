Eşi terk edince evini yakıp komşusunu bıçakladı!

İHA'nın haberine göre olayda, bir prefabrik evde kiracı olarak ikamet etmekte olan Fatih K.'yı yabancı uyruklu eşi çocuğunu da alıp terk etti ve boşanma davası açtı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi, yabancı uyruklu eşinin çocuğunu da alarak kendisini terk etmesi üzerine çocuğunu sakladığı iddiasıyla komşusunu bıçaklayarak, kendi evini ateşe verdi.

Bu sabah tekrar mahalleye gelen Fatih K., evinin bitişiğindeki komşusunun evine uyudukları sırada pencereden girerek, yatmakta olan Habip K.'yi sırtından bıçakladı.

Daha sonra ise kendi evini de ateşe verdi. Evinin yanmasını seyreden adam, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Fatih K. ve bıçakla yaraladığı Habip K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.