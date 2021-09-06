Eşi tarafından vurulan kadından acı haber!

Olayda, evlerinde 2 Eylül'de kavga ettiği eşi B.Ö'nün tabancayla ateş açarak yaraladığı S.Ö, tedavi gördüğü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA'nın haberine göre, olay günü polis ekiplerince gözaltına alınan B.Ö. tutuklanmıştı.