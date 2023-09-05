Eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanmıştı! Merve Veziroğlu'ndan ilk açıklama geldi!
YouTube'da çektiği videolarla adını geniş kitlelere duyuran fenomen Merve Veziroğlu, 1.5 yıldır evli olduğu eşinin bıçaklı saldırısına uğrayarak yoğun bakıma kaldırılmıştı. Veziroğlu, sosyal medya hesabından ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı.
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YouTuber Merve Veziroğlu geçtiğimiz ay, 1,5 yıldır evli olduğu eşinin saldırısına uğrayarak hastanede yaşam mücadelesi vermişti. Sevilen isimden sevindiren haber geldi. Veziroğlu sosyal medya hesabından ilk kez açıklama yaptı.
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Daha önce de eşinden 2 kez şikayetçi olduğu ortaya çıkan Merve Veziroğlu, 81 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından, hastanede çektiği fotoğrafını yayınlayarak sevenlerine ilk kez açıklamalarda bulundu.
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30 Temmuz 1991 tarihinde dünyaya gelen Merve Veziroğlu, Üsküdar'daki evinde eşi Yunus Yıldırım tarafından 32 yerinden bıçaklanmıştı. Olay sonrası Yunus Yıldırım, polisi arayarak eşini bıçakladığını söylemişti.
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Yunus Yıldırım'ın polisi aramasından sonra kendisi gözaltına alındı. Merve Veziroğlu ise hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Sevilen YouTuber bir süre yaşam mücadelesi verdi.
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Merve Veziroğlu bu gönderiyi paylaşarak altına: "Dualarınız ve sevginiz bana ulaştı. Çok teşekkür ederim. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Eskisi gibi olmam zaman alacak. Ölümle yaşam arasındayken beni toplayip hayata kazandıran ,Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma hastanesinin mükemmel doktorları, hemşireleri ve bütün sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem az. Size anlatmak istediğim çok şey var, biraz toparlanayım. Ameliyatım için dualarınızı bekliyorum güzel kalpli insanlar, sevgiyle." notunu düştü.
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İşte Merve Veziroğlu'nun son paylaşımı...
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