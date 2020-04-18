"Eşi eve giremesin" diye kapı kilidini değiştirene kötü haber

AA

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, tartıştığı eşinin eve girememesi için kapı kilidini değiştiren sanığın beraatine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir çift arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından kapı kilidini değiştirerek eşinin eve girememesine neden olan kişi hakkında dava açıldı.

Samandağ Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine hükmetti. Temyiz üzerine ise dosya, Yargıtay 18. Ceza Dairesine geldi.

Yerel mahkemenin beraat kararını bozan Daire, eşin eve girmesinin engellendiği eylemin, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 232/1. maddesinde düzenlenen "kötü muamele" suçunu oluşturduğuna, sanık hakkında beraat kararı verilmesinin kanuna aykırı olduğuna hükmetti.

TCK'nin 232/1. maddesinde, aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunana iki aydan bir yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.