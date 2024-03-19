Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Eşi bankayı arayana kadar tüm kartı boşalttılar

        Eşi bankayı arayana kadar tüm kartı boşalttılar

        İstanbul Zeytinburnu'nda bir kişinin sokakta düşürdüğü kredi kartını bulan yabancı uyruklu aile, 2 bin 100 liralık kasap ve market alışverişi yaptı. Kartı bulan ailenin kasaptan alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:01 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşi bankayı arayana kadar tüm kartı boşalttılar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi'nde market alışverişi yapmak için evden çıkan Gizem Şirin, kredi kartını düşürdü.

        İddiaya göre, kartı bulan yabancı uyruklu bir aile, kartla kasap ve market alışverişi yaptı. Gizem Şirin'in eşine giden harcama bildirimleri üzerine, çift yaklaşık 2 bin 100 liralık alışveriş sonrası kartı kapattırdı.

        ALIŞVERİŞ YAPTIKLARI ANLAR KAMERADA

        Şirin çifti polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yabancı uyruklu ailenin kasaptan yaptığı alışveriş anları ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Kasaptaki alışverişte, kartla birden fazla işlem yapıldığı görüldü.

        EŞİM BANKAYI ARAYANA KADAR ONLAR BÜTÜN KARTI BOŞALTMIŞLARDI

        Kart sahibi Gizem Şirin, "Evimden markete alışveriş yapmak için çıktım. Markete gittim ve o sırada eşim beni aradı. 'Bankadan sürekli alışveriş yapıldı, bu alışverişi sen mi yapıyorsun' dedi. Ben de 'Hayır ben yapmadım' dedim. Bunun üzerine eşim evimize yakın marketlerden, kasaplardan alışveriş yapıldığını söyledi. Bende tekrar market, kasap dolaşmaya başladım. Yani bu kişiler orada mı diye, ulaşamadım kendilerine. Zaten olay çok kısa sürede gerçekleşti. Ben marketten çıkıp onların peşine koyulana kadar, eşim bankayı arayana kadar, onlar bütün kartı boşaltmışlardı. 2 bin 100 liralık kasap ve gıda alışverişi yapıldı. Yapan kişiler de duyduğuma göre marketlerden, Afgan uyruklu oldukları" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kredi kartı
        #İstanbul Zeytinburnu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Otomobil otobüs durağına daldı! 3 can kaybı var
        Otomobil otobüs durağına daldı! 3 can kaybı var
        "Hayatları tehlikedeydi"
        "Hayatları tehlikedeydi"
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Akademisyenin feci ölümü!
        Akademisyenin feci ölümü!
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        SGK’nın tüp bebek desteği
        SGK’nın tüp bebek desteği
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca
        Habertürk Anasayfa