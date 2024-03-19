Eşi bankayı arayana kadar tüm kartı boşalttılar

Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi'nde market alışverişi yapmak için evden çıkan Gizem Şirin, kredi kartını düşürdü.

İddiaya göre, kartı bulan yabancı uyruklu bir aile, kartla kasap ve market alışverişi yaptı. Gizem Şirin'in eşine giden harcama bildirimleri üzerine, çift yaklaşık 2 bin 100 liralık alışveriş sonrası kartı kapattırdı.

EŞİM BANKAYI ARAYANA KADAR ONLAR BÜTÜN KARTI BOŞALTMIŞLARDI

Kart sahibi Gizem Şirin, "Evimden markete alışveriş yapmak için çıktım. Markete gittim ve o sırada eşim beni aradı. 'Bankadan sürekli alışveriş yapıldı, bu alışverişi sen mi yapıyorsun' dedi. Ben de 'Hayır ben yapmadım' dedim. Bunun üzerine eşim evimize yakın marketlerden, kasaplardan alışveriş yapıldığını söyledi. Bende tekrar market, kasap dolaşmaya başladım. Yani bu kişiler orada mı diye, ulaşamadım kendilerine. Zaten olay çok kısa sürede gerçekleşti. Ben marketten çıkıp onların peşine koyulana kadar, eşim bankayı arayana kadar, onlar bütün kartı boşaltmışlardı. 2 bin 100 liralık kasap ve gıda alışverişi yapıldı. Yapan kişiler de duyduğuma göre marketlerden, Afgan uyruklu oldukları" dedi.