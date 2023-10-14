Beni yüzüstü yere attı, üzerime çıktı. Benim görüntüm kararmaya başladı. Çıldırmış gibi bıçağı benim boynuma, enseme, kafa köküme saplamaya başladı. Canım çok acıdı. Ben boynumu koruyabilmek için elimi kullandım. Sağ elimi o yüzden kesti. Ben bunların hiçbirini algılamıyordum. Kafama çok fazla darbe aldım. 'Sen burada bugün öleceksin' dedi bana. 'Ben seni öldüreceğimi insanlara söyledim' dedi. Bunu aslında bana doğum günümde bana yapmaktı niyeti. 'Doğum gününde Merve'ye büyük sürprizim var' dedi ama herhangi bir sürpriz yapmadı. Sürprizi buydu. Beni doğduğum gün öldürmek istedi. 'Seni bugün burada öldüreceğim, sen bütün kadınlara ibret olacaksın' Ben hiçbir erkekle dahi konuşmuyordum. Ben asla ihanet etmedim. Ama ben ihanet etmişim gibi bir senaryo yazıp o şekilde bana saldırdı." şeklinde konuştu.