Eşi bile tanıyamadı!

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Prestij Meselesi'de başrollerden birini canlandıracak olan Eser Yenenler, tanınmayacak hale geldi.

Filmde 'Şinasi' karakterine hayat verecek olan Yenenler, saç ve makyaj provasının ardından adeta bambaşka biri oldu.

Çekimin ardından eve giden Eser Yenenler'i, eşi Berfu Yenenler bile tanımakta güçlük çekti.

38 yaşındaki oyuncu, yeni imajının çocuklarını bir hayli şaşırtıp güldürdüğünü söyledi. 'Prestij Meselesi', 3 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

Eser-Berfu Yenenler çifti ile çocukları Mete ve Kuzey