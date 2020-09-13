Bugün diyet günümdü. Yemekte börülce, pilaki, salata, peynir, domates vardı. Hedefte bir 15 kilo daha vermek var. Çok kilo almışım. İki aydır aşırı diyet yapıyorum. Hafif normalime döndüm. Şimdi kilo vermeye başlayacağım. 15 verdim, 15 kilo daha vermeyi düşünüyorum.