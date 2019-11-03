"UMARIM BARIŞIRLAR"

Öte yandan, Eser Yenenler yakın arkadaşları Murat Boz-Aslı Enver ve Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin ayrılıklarıı için, “Onlarla hiç görüşemedim ama onlar için çok üzgünüz. Umarım tekrar bir araya gelip, barışırlar. “ dedi.