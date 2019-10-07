"EVİN EN TATLI YERİ KUZEY'İN ODASI OLDU"



Oğulları Kuzey'in odasını düzenleyen çiftten Berfu Yıldız Yenenler, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından heyecanını dile getirmişti. Yenenler, "Evin en tatlı yeri Kuzey'in odası oldu. Şaka gibi... Biz uraştık durduk. Yok salondu, yok mutfakti yine en güzelini Kuzey yaptı. Şanslı çocuk olacak herhalde. Odanın tamanının bitmesine de üç beş bir şey kaldı. Sonra hepsini göstereceğim" ifadelerini kullanmıştı.