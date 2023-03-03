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Eser Yenenler: Artık yeni normalimiz bu

Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler ile birlikte 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedelere destek olmak için soluğu afet bölgesinde almıştı. "Deprem bölgesine sürekli gideceğiz" diyen Yenenler, yeni açıklamalarda bulunarak "Adıyaman'da bildiğimizin ve tahmin ettiğimizin çok üstünde yıkım vardı. Bölgede herkesin taşın altına somut olarak elini koymasına ihtiyaç var. Birlikte iyileşmek için fiziken de birlikte olmak şart. Bence artık yeni normalimiz bu" ifadelerini kullandı

Giriş: 03.03.2023 - 11:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremler sonrasında Türkiye'ye dünyadan destek yağarken, ünlü isimler de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri olan Eser Yenenler de eşi Berfu Yenenler ile birlikte depremzedelere yardım götürmek ve destek olmak için afet bölgesine gitmişti. 

  • Adıyaman'da çadırda kalan depremzedelerle birlikte vakit geçiren Eser Yenenler, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. 

  • "ADIYAMAN'DA TAHMİN ETTİĞİMİZİN ÇOK ÜSTÜNDE BİR YIKIM VARDI"

    Bölgeden yeni kareler yayınlayan Eser Yenenler, "Adıyaman'da bildiğimizin ve tahmin ettiğimizin çok üstünde yıkım vardı. Çadır kentte çok fazla yakınını kaybedenle karşılaştık. Bir ablaya 'Birlikte el ele verip, yaralarımızı saracağız' dedim. 'Hepimiz el ele tutuşsak, ölenleri geri getiremeyiz' dedi. Hakikaten tatlı iyileşme vaatleriyle olacak iş değil. Bölgede herkesin taşın altına somut olarak elini koymasına ihtiyaç var. Birlikte iyileşmek için fiziken de birlikte olmak şart. Bence artık yeni normalimiz bu" ifadelerini kullandı.

  • "BAMBAŞKA GERÇEKLERLE YÜZLEŞTİK"

    Geçtiğimiz hafta eşi Berfu Yenenler ile 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olan Eser Yenenler, "Bize sosyal medya üzerinden mesajlar geliyordu. 'Ağabey ailemiz şurada enkaz altında' diye. Hepsi doğru mu dediğimiz anda Babala TV yardımımıza koştu. Volkan Demirel'in ve Gökhan Zan'ın videolarıyla bambaşka gerçeklerle yüzleştik. Sosyal medyayı kullanarak destek olmaya çalıştık. Sonra Berfu ile bire bir orayı görmek istedik. Berfu TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) gönüllüsü. O da TEGV ile iletişime geçti" şeklinde konuşmuştu.

  • Eser Yenenler'in ardından eşi Berfu Yenenler ise şunları aktarmıştı: TEGV'in ateş böceği TIR'ları ile bölgeye geçtik. Çocuklar için etkinlikler yapıyorlar. 17 TIR ile bölgeye geçtiler. Biz de TEGV ile Malatya'ya gittik.

  • "DEPREM BÖLGESİNE SÜREKLİ GİDECEĞİZ"

    Eser Yenenler sonrasında Malatya'daki durumu anlatmıştı. Ünlü oyuncu, "400 kişilik çadır kentte, her çadırda ortalama 15 kişi kalıyordu ve altı tane tuvalet iki tane de banyo vardı. Ayakta duran binalardaki insanlar zaten gitmiş ama yoksul halk çadır kentte kalmış. Van Belediyesi de çok yardımcı oldu. Biz de arabada yattık. Konu aslında bir yandan da şimdi de başlıyor aslında. Bu süreç çok uzun. Sürekli gideceğiz. O kadar iyi geldik ki insanlara. 'Unutulmayacağız' hissiyatını gördük. Bu işin peşini bırakmayacağız. O insanlar güvenli bir yerde yaşayana kadar ülkece bu süreci bırakmamamız lazım. Oradaki çocuklar için ayrıca çalışmalar yapıyoruz" demişti.

  • GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

    Deprem bölgesindeki çocuklardan da bahseden Berfu Yenenler, duygusal anlar yaşamıştı. Yenenler, "Suriyeli çok çocuk var. Türk ve Suriyeli çocuklar kardeş gibiler. En zor durumda olmasına rağmen en mutlu ve pozitif olanlar çocuklardı. Bu daha yaralayıcı. Onlara verilen keki bile 'sen de ister misin abla' diye soruyorlar" derken gözyaşlarını tutamamıştı.

  • DEPREMDE KURTARILAN KÖPEKLERİ SAHİPLENMİŞLERDİ

    Öte yandan 2019'da evlenen Kuzey ve Mete adında iki oğlu bulunan Eser - Berfu Yenenler çifti, ayrıca enkazdan kurtarılan, ailelerini kaybeden iki köpeği sahiplenmişti.

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