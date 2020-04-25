Eser sahipleri, yayıncılar ve kitapçılardan uluslararası destek çağrısı

AA

Türkiye Yayıncılar Birliğinin üyesi olduğu Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA),Dünya Kitap Günü'nde uluslararası destek çağrısı yaptı.

Federasyon, Avrupalı ve Uluslararası Kitapçılar Federasyonu (EIBF),Uluslararası Eser Sahipleri Forumu (IAF),Uluslararası Çoğaltım Hakları Kuruluşları Federasyonu (IFRRO) ve Uluslararası Bilimsel Teknik ve Medikal Yayıncılar Birliği (STM) ile ortaklaşa bir bildiri yayınladı.

Bildiride, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle dünyada yaşanan kriz, salgının yayıncılık sektörü üzerindeki etkisi ve kitapların toplumların gelişimindeki önemi vurgulanırken hükümetlere de destek çağrısında bulunuldu.

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından ortak bildirinin Türkçe metni kamuoyuyla paylaşılırken dayanışma ve destek çağrısı yinelendi.

EIBF, IAF, IFRRO, IPA ve STM yetkilileri tarafından 23 Nisan Dünya Kitap Günü'nde imzalanan bildiride, tüm dünyadaki hükümetler, kendi yayıncılık sektörlerini ve bu sektörleri çevreleyen değer zincirlerini sürdürmek için ekonomik teşvik paketleri uygulayarak kitapların, öğrenme çözümlerinin, profesyonel ve akademik içeriğin önemini takdir etmeye, desteklemeye ve kutlamaya davet edildi.

Kitapların toplumdaki hayati rolünün vurgulandığı metinde, "Kitaplar aracılığıyla öğreniriz, başka kültürlerle tanışırız, hayal kurarız. Birbirimizi anlarız. Kitaplar aracılığıyla empati yapmayı öğreniriz. Kitaplar, bilimsel araştırma için, çocuklarımızı eğitmek için ve hayat boyu öğrenmede gereklidir. Kitaplar, daha iyi insanlar olmamızda bize yardım ederler." ifadesine yer verildi.

Kitapların eser sahiplerine, yayıncılara, kitapçılara ve telif hakkı kuruluşlarına ihtiyaç duyduğuna, toplum için hayati olan bu zincirin mutlak bir tehdit altında olduğuna dikkat çekilen bildiride, insanların zor zamanlarda kitaplara başvurdukları, tüm dünyada gazete ve blogların da izolasyondayken okumak için kitap listeleri oluşturdukları anımsatıldı.

Dünyanın pek çok ülkesinde ebeveynlerin eğitimci rolü üstlendikleri, öğretmenlerin derslerini öğrencilerine ulaştırmak için yeni yöntemler bulmaya çalıştığı belirtilen bildiride, "Genel bir kitleye yönelik kitaplar olsun, çocuk kitapları olsun, eğitim kaynakları veya bilimsel araştırma olsun, eser sahipleri, yayıncılar, dağıtımcılar, kitapçılar ve toplu hak yönetimi kuruluşları, gerektiği yerde hızla uyum sağlayarak ve toplum içinde sorumlu bir rol oynayarak karşılık verdiler." denildi.

Salgın nedeniyle alınan tedbirlerin kitap sektörünü de ekonomik olarak olumsuz etkilediği belirtilen ortak bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Eser sahipleri, yayıncılar, editörler, tasarımcılar, dağıtımcılar, kitapçılar ve toplu hak yönetiminde çalışanlar için bir gelecek sağlamanın yollarını bulmalıyız ki bu salgını yendiğimizde kitap endüstrisi kendisini toparlayabilsin. Yeni kitapların olmadığı bir dünya hüzünlü ve yoksullaşmış bir yer olurdu. Bu krizi atlatmak için çok çalışıyoruz fakat hayatta kalmak için yardıma ihtiyacımız var. Bunu birlikte atlatmamız için hükümetlerin bize yardım etmesi gerekiyor."