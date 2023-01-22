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Esenyurt’taki tekmeli yumruklu kavgada çok sayıda kişi yaralandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen düğüne omuz atma kavgası damgasını vurdu. Kız ve erkek tarafları arasında çıkan kavgaya polis müdahalede bulundu. Olayda çok sayıda kişi yaralandı

Giriş: 22.01.2023 - 22:31 | Güncelleme: ABONE OL
Esenyurt’taki tekmeli yumruklu kavgada çok sayıda kişi yaralandı
Omuz atma kavgası! Çok sayıda kişi yaralandı
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İHA

Esenyurt’ta bir düğünde kız tarafıyla erkek tarafı arasında "omuz atma tartışması" nedeniyle çıkan kavga, mahalleyi ayağa kaldırdı. Tekmeli yumruklu kavgada, her iki taraftan çok sayıda kişi yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, düğünde kız ve erkek tarafında 2 kişi arasında "omuz atma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.


Tartışma, şahısların akrabalarının da dahil olmasıyla kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Düğün salonu içinde başlayan kavga, tarafların sokağa çıkmasıyla dışarıda da devam etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan şahısları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Her iki taraftan çok sayıda kişinin darp edildiği kavga, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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