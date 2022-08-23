Esenyurt´ta SGK memuru evinde ölü bulundu

DHA

Esenyurt´ta, SGK memuru Süleyman Ağırman, yaşadığı evde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede dün sabah saatlerinde SGK´da memur olarak çalışan Süleyman Ağırman´dan haber alamayan arkadaşları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ağırman´ın evine gelen polisler, kapıyı çalıp karşılık alamamaları üzerine çilingir çağırdı.

Çilingir yardımıyla kapının açılması üzerine eve giren polisler, Ağırman´ı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ağırman´ın öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından SGK memurunun cenazesi, kesin ölüm nedenini belirlemek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.

Ağırman´ın ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı. Ağırman´ın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.