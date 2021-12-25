İHA

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bir taksici aracına binen yabancı uyruklu iki yolcuyu istedikleri yere götürdükten sonra 100 dolar istedi. Taksimetrenin 100 TL olduğunu söyleyen yolcular, parayı ödemek istemedi. Aracın dışına taşan olayda taksici, uzun süre yolcularla tartıştı. Kameralara yansıyan o anlar ise taksicinin daha önce yaptığı bir olayı hatırlattı.

"AYNI TAKSİCİ AYNI YÖNTEM"

Geçtiğimiz günlerde de aynı taksici, fazla para istediği yabancı uyruklu yolcu ile tartışmıştı. Yolcunun fazla para vermek istememesi üzerine arkadaşlarını da çağıran taksici, minibüs ile olay yerinden ayrılmak isteyen yabancı uyruklu yolcuyu indirip demir sopa ile tehdit etmişti. Aradan geçen günlerde ders almayan taksici, yine fazla para istediği yabancı uyruklu yolcularla tartıştı. Yaşanan o tartışma anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.