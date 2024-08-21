Esenyurt'taki taciz şüphelisi yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ağustos'ta ilçedeki bir kasap dükkanında bir kız çocuğunun taciz edildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma yaptı.

Müşteki S.U'nun, "kızını et alması için kasaba gönderdiği, çocuğun eve geldiğinde, kasaptaki kişi tarafından taciz edildiğini, yine kardeşinin de aynı kişi tarafından tacize uğradığını söylediği" şeklindeki beyanları üzerine 26 yaşındaki şüpheli Y.E.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.