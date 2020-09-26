Esenyurt'ta yolda yürüyen kadının çantasını gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde yaşanan gasp anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, hareket halindeki otomobilin ön koltuğunda oturan kişinin, yolda yürüyen kadının yanından geçerken çantasını almaya çalıştığı, çantayı vermek istemeyen kadının sürüklendiği görülüyor.

Görüntülerde, çevredeki vatandaşların şüphelilere müdahale etmek istediği ancak arabanın olay yerinden hızla uzaklaştığı yer alıyor.

Olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.