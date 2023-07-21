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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta 'yol verme' tartışması cinayetle bitti

        Esenyurt'ta 'yol verme' tartışması cinayetle bitti

        İstanbul Esenyurt'ta trafikte motosikletliye yol verdiği için tartıştığı otomobil sürücüsünü bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 00:44
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        'Yol verme' tartışması cinayetle bitti
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        Esenyurt'ta trafikteki tartışma sırasında bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli cezaevine gönderildi.

        Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi 1801 Sokak'ta aracıyla ilerleyen Burak İ, bir motosiklet sürücüsüne yol verdi. O sırada arkadaki aracın sürücüsü Kenan K. ile Burak İ. arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Burak İ'yi bıçaklayan Kenan K, olay yerinden kaçtı.

        AA'nın haberine göre; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Burak İ, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kenan K'yi Hürriyet Mahallesi Gazi Caddesi'nde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Esenyurt
        #haberler
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