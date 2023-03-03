Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde 5 katlı apartmanın çatı katında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler yan binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Beylikdüzü itfaiye ekibinden Ö.Y., yangına müdahale ederken dengesini kaybederek, apartman boşluğuna düştü. İtfaiye ekiplerinin düştüğü yerden yaralı olarak çıkardığı Ö.Y. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sol omzundan yaralandığı belirtilen itfaiye erinin tedavisi sürüyor. Yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.