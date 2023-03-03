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Esenyurt'ta yangında apartman boşluğuna düşen itfaiye eri yaralandı

Esenyurt'ta çıkan yangına müdahale eden Beylikdüzü itfaiye ekibinden Ö.Y. apartman boşluğuna düşerek yaralandı. Yaralı itfaiye eri hastaneye kaldırılırken, yangın söndürüldü

Giriş: 03.03.2023 - 18:18 | Güncelleme: ABONE OL
Esenyurt'ta yangında apartman boşluğuna düşen itfaiye eri yaralandı
DHA

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde 5 katlı apartmanın çatı katında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler yan binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Beylikdüzü itfaiye ekibinden Ö.Y., yangına müdahale ederken dengesini kaybederek, apartman boşluğuna düştü. İtfaiye ekiplerinin düştüğü yerden yaralı olarak çıkardığı Ö.Y. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sol omzundan yaralandığı belirtilen itfaiye erinin tedavisi sürüyor. Yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

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