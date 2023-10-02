Esenyurt'ta yağmurdan zarar gören yolda mahsur kalan hafriyat kamyonu kurtarıldı
İstanbul Esenyurt'ta, yoğun yağış nedeniyle bozulan yola toprak dökmeye gelen belediyeye ait hafriyat kamyonu çukurda mahsur kaldı
Kenti etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle Yeşilkent Mahallesi 1299 Sokak'ta çukurlar oluştu.
Belediye ekiplerince yolu düzeltmek için çalışma başlatılırken, çukurları kapatmak için kullanılan toprağı taşıyan hafriyat kamyonu yolda mahsur kaldı.
Çukura girerek sıkışan kamyon, devrilmemesi için kepçeyle desteklendi. Başka bir kepçeyle de kasasındaki toprak yola boşaltılarak kamyonun çukurdan çıkması sağlandı.
Daha sonra, iş makinesi yardımıyla yollarda oluşan çukurlar toprakla kapatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.