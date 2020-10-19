Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim'de Balıkyolu Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nde Tuncay A. (42) ve Hülya A'yı (28) uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 30,70 gramı 15 fişek halinde toplam 627,23 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 860 lira bulundu.

Ekiplerin aynı gün yürüttüğü çalışma kapsamında Şükrü T. (41) de gözaltına alındı.

Şüphelinin Mehterçeşme Mahallesi'ndeki ikametinde, 372 gram esrar, hassas terazi ve cep telefonu bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.