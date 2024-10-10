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        Haberler Gündem Güncel Esenyurt'ta trafikte joplu saldırı | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta trafikte joplu saldırı

        İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, tartıştığı adamın aracına jop ile saldırdı. Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 10:44 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:14
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        Esenyurt'ta trafikte joplu saldırı
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        Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkelenen sürücülerden biri jop ile tartıştığı kişinin aracına defalarca vurdu.

        Yaşanan korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        #İstanbul Esenyurt
        #Saldırı
        #trafik
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