Esenyurt'ta trafikte joplu saldırı
İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, tartıştığı adamın aracına jop ile saldırdı. Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 10.10.2024 - 10:44 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:14
Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkelenen sürücülerden biri jop ile tartıştığı kişinin aracına defalarca vurdu.
Yaşanan korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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