Esenyurt'ta ticari takside 2 kilogram bonzai ele geçirildi - İSTANBUL

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bir taksiyi takibe aldı.Polis, 11 Ekim'de Mevlana Mahallesi Sultan Murat Caddesi civarında aracı durdurdu.Araçta yapılan aramada 4 parça halinde 2 kilogram bonzai, cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1400 lira ele geçirildi. Taksi şoförü Hakim D. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Hakim D. adliyeye sevk edildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."