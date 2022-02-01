Tekstil atölyesi alevlere teslim oldu

DHA

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Esenyurt ilçesinde Osmangazi Mahallesi'nde bulunan 4 katlı iş merkezinin en üst katındaki tekstil atölyesinde çıktı.

Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Kıraç gruplarına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. DHA'nın haberine göre; yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.