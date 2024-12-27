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        Haberler Gündem Çevre Esenyurt'ta "teke böceği" ile mücadele | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta bitki dünyasının kanseri olarak bilinen "teke böceği" ile mücadele

        İstanbul'un Esenyurt Belediyesi, bitki dünyasının kanseri olarak bilinen ve İstanbul için ciddi bir tehdit oluşturan "Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği" ile mücadele için çalışma başlattı. İlçe Tarım Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen çalışmalarda ilaçlamaların ardından böceğin larvalarını bıraktığı hastalıklı ağaçları imha eden ekipler, yerine yeni ağaçlar dikiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 18:02 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:05
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        Esenyurt'ta "teke böceği" ile mücadele
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        İstanbul'un Esenyurt Belediyesi, "Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği" ile mücadele için çalışma başlattı. Verdiği zararla ağaçları kurutarak yok olmasına sebep olan teke böceği ile mücadele kapsamında ilk olarak, ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

        Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, böceğin larvalarını bıraktığı hastalıklı ağaçlar, diğer ağaçlara zarar vermesini önlemek amacıyla kesilerek imha ediliyor.

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        Ekipler, kesilen akçaağaç, atkestanesi, kavak, söğüt, karaağaç ve çınar gibi türlerin yerine teke böceğinin konukçu olmadığı farklı türden ağaçlar dikiyor.

        İlaçlama çalışmalarının ardından hastalıklı olduğu belirlenen ağaçları imha ettiklerini belirten Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ziraat Teknikeri Suna Kahveci, şunları söyledi:

        "Tarım ve Orman Bakanlığının Karantina Kanunu gereği teke böceği ile kış mücadelesi yapıyoruz. Bulaşık olan ağaçlar, içerisinde larva barındırıyor. Onların imhasını gerçekleştirmek zorundayız. Eğer imha etmezsek bu böcekler haziran gibi uçuşa geçecekler ve her biri 60 tane ağaca hastalık bulaştıracak.

        Öncelikle Tarım İlçe Müdürlüğümüz bulaşık ağaçları tespit ediyor ve işaretliyor. Ekiplerimiz işaretli ağaçların kesimini gerçekleştiriyor. Sökülen ağaçların köklerini de ilaçlıyoruz. İmhasını yapmış olduğumuz ağaçları kompost tesisine gönderiyoruz. Çünkü böceklerin yaşam döngüleri kesilen ağaçta da bir süre devam edebiliyor. Bu tesislerde ağaçlar öğütülerek, talaş haline getiriliyor. Ancak o şekilde yok edilebiliyor."

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