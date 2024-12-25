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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğradı; yoldan geçenlerden yardım istedi | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğradı; yoldan geçenlerden yardım istedi

        Esenyurt'ta yolda yürüyen 21 yaşındaki Akın Süer kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Süer yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 17:54 Güncelleme: 25.12.2024 - 17:54
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        Esenyurt'ta silahlı saldırı! Yoldan geçenlerden yardım istedi
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        Esenyurt'ta yolda yürüyen 21 yaşındaki Akın Süer kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısının ardından yere yığıldı. Süer, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayın ardından yaşananlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Akçaburgaz Caddesi 3050. Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Akın Süer’e (21) 5-6 el ateş etti. Bacağından yaralanan Süer, yürüyerek sokağa doğru ilerlediği sırada yere yığıldı. Bu sırada yoldan geçen ve yaralıyı görenler durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Polis, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken saldırı sonrası yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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