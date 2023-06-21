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Esenyurt'ta silahla vurulan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında silahla vurulan yabancı uyruklu kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

Giriş: 21.06.2023 - 04:37 | Güncelleme: ABONE OL
Esenyurt'ta silahla vurulan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti
Silahla vurulan yabancı uyruklu kişi kurtarılamadı
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DHA

Esenyurt'ta yabancı uyruklu A.C, binanın bodrum katında silahla vuruldu. Ağır yaralanan A.C, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olaydan sonra kaçan yabancı uyruklu kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre; olay, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1528 Sokak'ta 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede yaşayan yabancı uyruklu A.C, kimliği belirsiz yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi tarafından silahla vuruldu.

AĞIR YARALANDI, HASTANEDE ÖLDÜ

A.C. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan A.C'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan A.C. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri olayın yaşandığı dairede detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan olayla ilgili bilgi olan polis ekipleri, iş yerlerinin kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan yabancı uyruklu kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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