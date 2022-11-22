Esenyurt'ta sağanak, su baskınlarına yol açtı

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Esenyurt'ta cadde ve sokakları su bastı. Suyun içinde kalan araçları itfaiye ekipleri kurtardı.

DHA'nın haberine göre; yağmur nedeniyle bazı sokak ve caddeleri su bastı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle su dolan 1592 Sokak'ta araçlar mahsur kaldı.

Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri de su basan cadde ve sokaklara şerit çekerek trafiğe kapattı. Yollarda su tahliye çalışması yapıldı.