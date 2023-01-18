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Esenyurt'ta otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı

İstanbul Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, ardından refüjdeki MOBESE direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya, hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 18.01.2023 - 06:06 | Güncelleme: ABONE OL
Esenyurt'ta otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı
Esenyurt'ta ölümlü kaza
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AA

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halinde olan Akın G. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.D'ye çarptı. Savrulan otomobil daha sonra çarptığı refüjdeki MOBESE direğini devirdi.

Kazada M.D ile sürücü Akın G. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

KURTARILAMADI

AA'nın haberine göre; durumu ağır olan M.D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çalışmalar sonucu otomobil ile devrilen MOBESE direği, kaza yerinden kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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