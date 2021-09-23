Esenyurt'ta otomobil avize dükkanına girdi

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde D-100 Karayolu'nda Edirne istikametinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, yol kenarındaki avize dükkanına girdi. Kazada iş yerinde ve araçta hasar oluştu.

Öte yandan, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde avize dükkanına girerek durabilen otomobildeki 4 kişinin olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.